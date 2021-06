La SNTE Inicia Jornada de Protestas Por Tres Días en Territorio Nacional

Tapachula, Chiapas; 23 de junio del 2021.- Maestros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), iniciaron este miércoles una jornada de protestas por espacio de tres días en territorio nacional, para exigir a las autoridades federales la atención a sus demandas.

En el caso de la localidad, los docentes se concentraron en el Parque Bicentenario, desde donde partieron hacia diversos medios de comunicación escrita, hablada y televisiva, para exponer sus demandas, como es eliminar la ley de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM).

Ervin Herrera Estudillo, vocero de la CNTE en la entidad, dio a conocer a los reporteros que dentro de las inconformidades está el hecho de que se mantiene la reforma educativa que impulsó el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, y que el gobierno actual la mantiene vigente, aun cuando hubo el compromiso, según dijo, de retirar los aspectos punitivos.

“Lo único que quitaron es la evaluación, pero los demás términos de esa reforma continúan. Prueba de ello es que, de manera unilateral, se están haciendo las cadenas de cambio sin consultar y sin considerar la opinión del sindicato”, dijo al considerar que el gobierno federal rompe el tema de la bilateralidad.

Dio a conocer, además, que se mantienen paralizados los préstamos de la caja de ahorro, en donde los profesores acumulan su capital durante todo el tiempo que laboran y se les permite realizan prestamos con intereses del 6 por ciento.

Comentó que los trabajadores de la educación agremiados a ese sindicato no darán marcha atrás para exigir una mesa de trabajo con la administración federal, para la atención de sus demandas.

Recordó que, desde el mes de julio del año pasado a la fecha, no se ha podido acceder a esos créditos, porque las autoridades no permiten que la Secretaría de Educación realice los descuentos respectivos a las nóminas de los trabajadores.

Calculó que en la caja de ahorro del magisterio en Chiapas deben de haber más de 32 mil docentes.

Parea este jueves, los maestros tienen contemplado la toma de edificios públicos para continuar con sus exigencias. EL ORBE / Jesús Sánchez Martínez