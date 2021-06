Exigen Auditoría a Pinot en el Suicobach, Solicitan Aclarar el Destino de 300 Mdp

* Afirman que Nunca Rindió Cuentas de los Recursos que Manejó.

Tapachula, Chiapas; 25 de junio del 2021.- Una auditoría real y a fondo exigieron afiliados al Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Suicobach), en contra del ex dirigente de esa agrupación, Víctor Manuel Pinot Juárez, de quien dijeron nunca rindió cuentas ni aclaró a dónde fueron a parar millones de pesos de cuotas y otros fondos que llegaron a sus manos.

Durante una manifestación que hicieron este día en el centro de la ciudad, recalcaron que “el cacique”, como lo llamaron, gozó de impunidad e inmunidad durante casi dos décadas, apoyado por sus familiares, colaboradores cercanos y hasta de las autoridades en turno.

Durante la protesta, en donde colocaron mantas, hicieron un llamado al nuevo dirigente sindical, Esdras Humberto de León Pinto, que demuestre que su administración será honesta, democrática y transparente, y que para ello “empiece limpiando toda la suciedad que dejó Pinot”.

Sinar Cruz Montero, en voz de ese grupo de trabajadores, dijo en entrevista para EL ORBE que hay un ingreso denominado “Fondo de Resistencia”, y si se suman los 35 años que lleva de existencia el Cobach, entonces el ingreso debe ser por más de 300 millones de pesos que el ex dirigente nunca informó y mucho menos que aclarara el destino de ese dinero.

Por eso, indicó, la base laboral pide que se abra una investigación pormenorizada en contra del derrotado exdirigente, en donde se pueda precisar el uso de las cuotas sindicales, desde el año de 1985 cuando fue creada esa institución de educación de bachillerato.

Asimismo, solicitaron que las autoridades indaguen también el destino de “la otra estafa maestra”, relacionada a una supuesta jubilación anticipada o por parcialidades, en la que se habría ocasionado perjuicio a más de 7 mil 500 trabajadores y al propio fisco, y que la suma también sería de muchos millones de pesos.

Según señaló, Pinot debe aclarar sobre la existencia de un terreno ubicado en Chocohuital, en el municipio de Pijijiapan, donado por el gobierno estatal de hace dos sexenios, para crear ahí un centro recreativo de esparcimiento para las vacaciones de los trabajadores y llevaran ahí a sus familias, “pero ese terreno hoy el ex líder se lo ha apropiado”.

De igual forma, afirmó que los trabajadores del Cobach quieren un sindicato donde se logre recuperar todas las prestaciones del contrato colectivo de trabajo (CCT), porque hay muchos apoyos que se perdieron y que muchos de ellos fueron negociados bajo el agua por Pinot Juárez, “quien firmó sin consensar con la base los lineamientos de la ley de la USICAMM”.

“Fueron dos décadas negras las que se vivieron durante la administración de Pinot, que hoy tiene irse a la cárcel, porque es mucho dinero también el que manejó del fondo de ahorro para los trabajadores del Cobach”, puntualizó Cruz Montero. EL ORBE / Nelson Bautista