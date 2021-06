Población y Comerciantes Hartos de los Migrantes; se Drogan, Embriagan y Defecan en la Vía Pública

* Gobierno Federal Debe de Controlar la Frontera, el INM No Sirve.

Tapachula, Chiapas; 26 de Junio del 2021.- Comerciantes del centro de esta localidad lamentaron que las autoridades permitan que indocumentados de infinidad de nacionalidades fomenten el consumo del alcohol y otro tipo de drogas a todas horas, en espacios públicos de Tapachula y sin que nadie haga algo para evitarlo.

Pedro Esteban Valdez Medina, en voz de sus compañeros vendedores en esta ciudad, dijo en entrevista para EL ORBE que es necesario que las autoridades pongan orden y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), agilice los trámites, “ya que Tapachula ya no soporta a más migrantes”.

La situación económica del municipio enfrenta una severa crisis de desempleo, de migración e inseguridad, que son demandas generalizadas que no están siendo atendidas y son los propios ciudadanos los que tienen que asumir esas responsabilidades, comentó.

Calculó que algunos jornaleros llegan a Chiapas a trabajar, pero los indocumentados solo para delinquir y a crear desastres. Por ello hizo un llamado para impulsar las estrategias que sean necesarias y se impida que nadie, sobre todo los migrantes, transgreda la ley y genere desestabilización social.

“La autoridad local ha puesto todo el apoyo, pero no tienen la ayuda de la Federación. Se necesita mayor seguridad y bienestar, porque ya hasta pena da salir en las tardes y la noche”, destacó.

De igual forma, que la franja limítrofe con Guatemala debe estar custodiada y evitar que entren miles de indocumentados cada día, incluidos los delincuentes, porque con eso violan las leyes mexicanas.

Es necesario, expresó, que la Guardia Nacional y las corporaciones pongan un mayor empeño para realizar operativos. EL ORBE / Nelson Bautista