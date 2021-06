Siguen Incomunicadas Familias en Huixtla

Huixtla, Chiapas; 27 de Junio de 2021.- Como consecuencia de las lluvias que se han registrado en los últimos días, sobre todo del pasado viernes, hasta hoy más de 50 familias del cantón Las Lechugas, zona cañera y ganadera del municipio de Huixtla, siguen incomunicadas.

El desbordamiento del zanjón “Santa Bárbara”, el cual descarga sus aguas negras que emanan de la ciudad, al sufrir un taponamiento rompió la carretera, y el socavón provocó que ya no se pueda entrar y salir con carros, únicamente a pie o nadando.

Los vecinos afectados no han recibido ayuda de las autoridades, y señalaron que una brigada de Protección Civil sólo llego a ver, no instaló ni siquiera señalamientos preventivos.

La misma comunidad puso palos y ramas para evitar que carros traten de cruzar la vía, pues se formó un gran socavón que representa un verdadero peligro, sobre todo porque sigue lloviendo y se está haciendo más grande. EL ORBE/Luis Javier Ramos