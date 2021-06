Celebra Colegio de Ingenieros Pacto Con el Gobierno de Rutilio Escandón

*Para Modernizar Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 28 de junio del 2021.- El Colegio de Ingenieros Civiles de Tapachula celebró este lunes los acuerdos emanados del pacto con el gobierno del Estado, para la modernización de Tapachula y del resto de los municipios de la región Soconusco.

Sergio Flores Medina, presidente de ese grupo colegiado en la localidad, dio a conocer a EL ORBE que, en ese frete común, ya están integradas las cuatro agrupaciones relacionadas con el sector de la construcción.

“Sin duda, el estar trabajando de manera coordinada los cuatro colegios aquí en Tapachula, yo creo que nos dejará muy buena experiencia y al final estamos retomando el espíritu para lo cual han sido creados, que es trabajar por la sociedad. La relación profesional con el gobierno va a dar muy buenos resultados para la misma población”, comentó.

En la entrevista para este rotativo comentó que esto es apenas el inicio de un gran desarrollo para el Soconusco, en donde pretenden que quede como precedente para las nuevas generaciones de profesionistas y de gobierno.

Dejó en claro que ahorita están participando todos en el estudio de lo que necesita el municipio en materia de infraestructura, para no imponer nada ni invertir en cosas que no se requerían o no eran prioritarias.

En esta planificación participan todos para aprovechar al máximo las experiencias y especialidades de cada uno de ellos. Al tener los resultados de un tema en específico, siguen con otro, y así consecutivamente.

Destacó que la voluntad del gobernador, Rutilio Escandón Cadenas, no solo es traer la modernidad, sino también dejar instituida la participación de los colegios, además de la contratación de constructoras locales, materiales en la zona y la mano de obra para los chiapanecos.

Concluyó diciendo que se espera que en breve se de a conocer los grandes proyectos para Tapachula y la región. EL ORBE / Jesús Sánchez Martínez