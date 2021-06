Inseguridad Ahuyenta al Turismo de la Región

*RECONOCE LA CANACO LOCAL.

Tapachula, Chiapas; 28 de junio del 2021.- El turismo guatemalteco cada vez se retira más de este municipio, por las diversas denuncias que existen decomisos de vehículos de ese país, pero también por la ola de robos y asaltos, dijo el empresario y ex presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en la localidad, Alejandro García Ruiz

En entrevista para este rotativo recalcó que, incluso, los visitantes guatemaltecos son vejados en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (NM) en los puentes fronterizos, así como por personal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en las aduanas.

Según su versión, las denuncias de las víctimas han sido presentada ante las autoridades de las dos naciones, pero hasta el momento no han encontrado respuestas positivas ni se han hecho acciones correctivas, es decir, todo sigue igual que siempre.

Todas esas arbitrariedades, impunidad y abuso de poder, dijo, laceran la economía de Chiapas e impiden que los esfuerzos de los organismos empresariales por el desarrollo de la entidad, no rindan sus frutos.

“No sé da la oportunidad para que se impulse el turismo, por la forma de que están practicando este tipo de decomisos”, abundó.

Asimismo, que este problema afecta a todos los organismos empresariales y a los sectores que viven del turismo y del comercio, “ya que se ha hecho un escándalo, por ello, se ha hecho la petición a los gobiernos de los dos países, porque los decomisos se han hecho de manera abusiva y prepotente”.

Fue más allá al señalar que, a los guatemaltecos, les quitan su dinero y sus unidades, por lo que muchos dejaron de acudir a Chiapas, para no arriesgar su patrimonio y la tranquilidad de sus familias.

Aunado a esto, apuntó, el turismo regional no ha podido superar los estragos que sigue dejando la pandemia del mortal virus del Covid-19, la falta de promoción y el desinterés del gobierno por los problemas que tengan alguna relación con la región Soconusco. EL ORBE / Diego Escobar