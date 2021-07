Ante el Rebrote de COVID, en Huixtla, el Uso de Cubreboca Debe ser Obligatorio

Huixtla, Chiapas; 05 de Julio de 2021.- El director de Salud Municipal en Huixtla, médico Francisco Javier Ávila, reconoce que en Huixtla y la región hay un repunte de Covid-19, principalmente en Huixtla, y pidió a la población en general volver al uso del cubreboca, guardar la sana distancia, evitar aglomeraciones, y cuidarnos, como una responsabilidad personal.

Señaló que la variante Delta es la más contagiosa, hay sospechas de que ya está en Huixtla. Considero que en el mercado “Miguel Hidalgo” sospecharon de casos porque no cumple con el protocolo sanitario y es un lugar con mucha concentración de personas quienes no utilizan el cubrebocas.

En Salud Municipal se atienden de dos a tres casos diarios, señaló, así como también los tanques de oxígeno con que cuenta la dependencia ya están agotados, por los enfermos que se tienen en el municipio.

Para finalizar, exhortó a la población a no salir de casa, recordó que el Covid tradicional solo dañaba a dos o tres personas y ahora con la nueva sepa pueden contagiar hasta seis personas. EL ORBE/Luis Javier Ramos