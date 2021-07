Exigen al Gobierno Federal Frenar la Invasión de Indocumentados

Tapachula, Chiapas; 05 de julio del 2021.- Habitantes de la región Soconusco externaron su preocupación e inconformidad por la invasión de indocumentados con diversos antecedentes penales y con enfermedades virales, de los cuales señalan que muchos llegan a refugiarse a la ciudad para esconder sus delitos, gozar de los recursos que les regala el gobierno federal y ser protegidos por los derechos humanos.

Por ello exigieron a esas autoridades que se ponga una estrategia que permita frenar la migración irregular que tanto está afectando, solo a los municipios de la frontera sur de Chiapas.

Carlos Ayar López, vecino del municipio de habitante de Huehuetán, dijo en entrevista para EL ORBE que ahora esos grupos de extranjeros tienen toda la libertad y son los mexicanos lo que no las tienen, además de que se han apropiado de los espacios públicos, los pocos empleos que hay, y de todo lo que se les ha atravesado en el camino.

De acuerdo a su versión, la presencia de migrantes es incontenible “y un ejemplo de ello es que todos los que están varados en esta ciudad no cuentan con cubrebocas. Lamentablemente las autoridades no intervienen y solo se la pasan justificando la falta de sus acciones, cuando esa omisión afecta a toda la población”.

Además, que en el actuar de las autoridades no solo refleja la negligencia sino también lo incoherente de sus discursos, porque aseguran que primero está la salud de la sociedad en general y que por ello cierran los parques y otras áreas verdes para evitar las aglomeraciones, pero permiten que se abran miles de antros de vicio a su máxima capacidad y ahora hasta un casino en lugar cerrado.

Señaló que los centros de culto que se encuentran restringidos, áreas deportivas, puntos culturales y otros similares, son medidas para que las acaten los mexicanos, porque los migrante pueden hacer lo que quieran y apoderarse literalmente del centro.

Insistió que, en los últimos meses, se ha incrementado la presencia de los indocumentados en Tapachula, sin que nadie atienda los temas de la migración irregular.

La preocupación es generalizada porque cada día hay mayor participación de extranjeros en los delitos que se cometen en la región, sobre todo en asaltos, robos, ataques sexuales, narcomenudeo y homicidios. EL ORBE / Jesús Sánchez Martínez