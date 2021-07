Temen Rebrote de Coronavirus en Pijijiapan.

Pijijiapan, Chiapas; 05 de Julio del 2021.- En Pijijiapan, sus habitantes están confiados porque por un buen tiempo no se ha tenido ninguna sospecha de algún caso de Covid-19, dándoles mucha tranquilidad tanto a la cabecera municipal como a las comunidades que conforman a este municipio, dedicado en su mayoría a la pesca y la agricultura.

Aunque al inicio de esta pandemia, al haber muchos contagios también hubo muchos decesos, a pesar de que algunas familias al ver a parientes con síntomas del mortal virus de inmediato eran llevados al Hospital de Tonalá en donde por la saturación de pacientes, no había camas y muchas veces no eran recibidos, por lo que fallecían de enfermos y no por negligencia médica.

Al saber de que existe el rebrote del Covid-19, el alcalde de este lugar, Héctor Meneses Marcelino hizo un llamado a las autoridades de la Secretaría de Salud para que lleguen a este municipio y realicen barridos mediante operativos y visiten casa por casa para detectar personas contagiadas de Covid-19 y de esa manera erradicar de tajo este mal. EL ORBE/Alonso Castañeda Pineda.