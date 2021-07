Vigilan Panteones de Tapachula Por Ritos Satánicos y Hechicería

Tapachula, Chiapas; 05 de julio del 2021.- Las autoridades locales mantienen vigilados las 24 horas del día a los cementerios de la ciudad, para que esos lugares no sean utilizados para ritos satánicos y de hechicería, según informó, Saúl Escobar Borrayes, director municipal del Área de Panteones.

En entrevista para EL ORBE explicó que existen cuadrillas que se quedan vigilando esas instalaciones, no solo por esos temas sino también porque se quedan esperando a personas que requieren del servicio funerario.

El funcionario indicó que se tienen rondines y recorridos permanentes para el cuidado de las tumbas y que durante estos meses no se ha detectado ninguna irregularidad.

Sobre la pandemia del Covid-19, informó que se mantienen cifras similares promedio. En lo que va del año y conforme a lo que se reportan en las actas de defunción, son 81 personas, es decir, entre 10 y 15 decesos por mes.

Esto muy a pesar de que, durante todo ese tiempo, el estado de Chiapas ha permanecido en el semáforo de riesgo epidemiológico en verde.

Además, comunicó que se está trabajando en un proyecto para que los panteones rurales puedan informar sobre las inhumaciones y tener un mayor control en el municipio, ya que ellos se rigen por usos y costumbres.

Señaló que es necesario que toda la población sigua con el protocolo de salud, para evitar el incremento de enfermos o muertes por el Covid-19 en esta ciudad, pues el número de contagios se sigue incrementando. EL ORBE / Nelson Bautista