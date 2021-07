Detectan Casos de Hongo Negro en Guatemala

*TEMEN INGRESE A MÉXICO.

Tapachula, Chiapas; 06 de Julio del 2021.- Ante la presencia de la enfermedad “Hongo negro”, detectada este fin de semana en Guatemala, los comerciantes de este municipio lamentaron que no se tenga un estricto control de la migración ni se instalen filtros sanitarios, y que por ello esa y otras epidemias pueden llegar a Chiapas vía indocumentados.

Celestino González Ramos, comerciante del centro de la ciudad, dijo a EL ORBE que en la franja limítrofe entre Chiapas y Guatemala, todo mundo entra y sale sin tener un control sanitario, “y pareciera que el Gobierno no tiene una estrategia para frenar los éxodos y mucho menos para atender los reclamos relacionados al tema de la salud de los mexicanos que viven en esta región”.

Tapachula, ubicada a unos 15 kilómetros de la frontera, es donde se podría adquirir el virus que están afectando severamente a los países centroamericanos. Por eso hizo un llamado a las autoridades a implementar las estrategias que sean necesarias para tratar de que el Hongo Negro llegue a territorio chiapaneco, porque podría traer fatales e irremediables consecuencias.

Insistió que esa omisión de las autoridades ya se está viendo reflejada en el incremento de diversas enfermedades que no había en Chiapas y que, al no preocuparse en instalar los módulos sanitarios y permitir la operación de lugares de concentración masiva, como los antros de vicio y las casas de apuesta, los problemas serán cada día más graves.

“Ahora ya nadie quiere salir por los contagios y muchos están en la zozobra de que alguien puede estar contagiado y transmitir esta pandemia que esta cada día más delicada”, comentó en la entrevista.

Pidió a las autoridades ponerse a trabajar, pues consideró que ni se inmutan o no tienen algún plan estratégico para la atención de esa problemática. EL ORBE / Diego Escobar