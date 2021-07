Sin Alumbrado ni Patrullajes en los Milenios de Huixtla

Huixtla, Chiapas; 06 de Julio de 2021.- Pésimo trabajo realiza la Dirección de Alumbrado Público en Huixtla, su capacidad ya no da para más, sólo tienen cabeza para la almohada, así lo dio a conocer la señora Blanca N, con domicilio en manzana Uno del fraccionamiento Torrecillas, de los Milenios de Huixtla.

Recuerda la señora que en ese sector cambiaron tres luminarias, y costó para que personal de Alumbrado Público llegara e hiciera su trabajo, pero fue más tardado que cambiaran las lámparas que estas en fundirse.

Resulta que a los señores no se les ocurrió ponerle protección o “capucha” para evitar que se mojaran, y ahora, con los primeros aguaceros de esta temporada ya se fundieron, señaló. Con esto se dieron cuenta que deberían iniciar de nuevo los trámites para nuevas lámparas, pero saben que les espera el mismo calvario, esperar una respuesta favorable.

El problema se agudiza en torno a la seguridad. De noche ya no salen por que las calles están en penumbras y porque la Policía Municipal ni por equivocación pasa por ahí.

Suplican otra vez, que les cambien sus lámparas del alumbrado público. EL ORBE/Luis Javier Ramos