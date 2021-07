Se Desborda el Comercio Informal en Tapachula

*Imposible Transitar en Calles y Banquetas del Centro.

Tapachula, Chiapas; 07 de julio del 2021.- “En este municipio se ha desbordado el comercio informal con la llegada de mercancía de contrabando, ya que la Aduana Mexicana solo sirve para fomentar los actos de corrupción, ya que entran toneladas de productos de manera ilegal por el río Suchiate”.

Así lo dio a conocer, María del Carmen Aguilar López, empresaria de la localidad, quien opinó que, alrededor del centro, el comercio informal mantiene las calles saturadas de mercancías que incluso ponen en riesgo la salud de los consumidores.

Además, que los líderes que regentean a los ambulantes, son los que solapan la venta de productos de dudosa procedencia a cambio de recibir cuotas mensuales.

“Otro de los problemas es que el comercio informal se burla de las autoridades, porque no tienen el cubrebocas y no adoptan las medidas sanitarias”, abundó.

Asimismo, que hay muchos migrantes que ya se han apoderado de la vía pública con venta informal, pero que dejan su basura en las calles y eso ha perjudicado a los locatarios y comerciantes formales.

La misma situación pasa con los indocumentados que han extendido sus actividades en el centro, “en donde las mismas autoridades han permitido la invasión y la proliferación del comercio informal, y no se pone orden”.

Comentó que a los extranjeros se les permite vender desde ropa, frutas, cosméticos, zapatos, hasta comida, cuando esos productos se venden en establecimientos formales ahí mismo, por comerciantes mexicanos que pagan impuestos y todos los servicios.

“Esos líderes son los que se llevan el dinero que se recolecta y son solapadas por las autoridades, quienes no son capaces de hacer cumplir lo que dicta la ley”, apuntó.

Además, solicitó que los servidores públicos hagan su trabajo para el rescate del centro, “ya que se han hecho de la vista gorda y el crecimiento del ambulantaje se ha triplicado”. EL ORBE / Jesús Sánchez Martínez