Imparable Alza al Precio del Kilo de Tortilla y Maíz

*Lo Incrementaron de 12 Hasta 18 Pesos.

Tapachula, Chiapas; 08 de Julio del 2021.- A pesar de que el Gobierno Federal ha señalado en los últimos días que frenará la ambición de los industriales de la masa y la tortilla con multas para aquellos que eleven sus precios por encima de los tabuladores permitidos, en Chiapas el alza continúa, además de que no entregan los kilos completos.

María Méndez, en voz de sus vecinas del ejido Llano de la Lima, dijo en entrevista para EL ORBE, que esos incrementos se sienten más duros en las comunidades rurales y entre las familias de escasos recursos económicos.

Reconoció que hay mucha preocupación en la población porque los empresarios tortilleros han anunciado que su producto llegará en los próximos días a 20 Pesos por kilogramo, aunque dejó en claro que aún lo siguen comprando a 15.

Además, consideran que no les entregan el kilo completo y que la tortilla es mucho más chiquita que las del tamaño convencional.

Lo peos es para aquellas familias que son pobres y numerosas, según apuntó, porque tienen que comprar más producto para que les alcance.

Algunas tortillerías en Tapachula decidieron incrementar sus precios en los últimos meses de 12 a 17 Pesos el kilogramo, y que ninguna autoridad se opuso, señaló.

“A nosotros nos afecta porque no tenemos el dinero suficiente para estar comprando todos los días a esos precios”, señaló, al recalcar que no hay justificación para ello.

Entre las confusiones y el silencio de los funcionarios de Gobierno, los industriales también decidieron subir el precio al kilogramo de maíz, de seis a 10 Pesos.

Hasta ahora no se conoce que un solo dueño de tortillería haya sido sancionado por todas esas causas. EL ORBE / M. Cancino