Egresados del CUCS Exigen Entrega de Títulos Universitarios

* Llevan más de un Año Esperando el Documento.

Tapachula, Chiapas; 09 de julio del 2021.- Alumnos del Centro Universitarios Cultural del Soconusco (CUCS), denunciaron lentitud en la entrega de títulos profesionales, tras haber concluido su período de clases normales.

Los denunciantes son egresados de la primera generación de la carrera de Medicina, del ciclo 2014-2021, y esperan que su voz sea escuchada para que puedan encontrar solución a su problemática.

Eduardo Alberto Soto García, en voz de los afectados, comunicó que los 12 alumnos que cursaron esa carrera, cinco se titularon por examen CENEVAL, desde hace año y medio, antes de terminar su servicio social, por lo que al culminar la carrera solo quedaron a espera del título, donde la escuela les dio fecha de entrega para junio de este año.

Dijo que se han acercado con las autoridades universitarias para ver cómo iba el trámite, y que les informaron que tendrán que esperar otros 9 meses para que reciban el título profesional, lo cual les afecta de gran manera, puesto que en las instituciones en las que actualmente laboran les exigen cumplir con la documentación reglamentaria, como lo son el título y la cédula profesional.

El entrevisto agregó que, en su situación particular, no ha podido participar a las convocatorias de escalafón que ha emitido la Secretaría de Salud, debido a esta problemática de la falta de título; sus compañeros tienen problemas similares, ya que a algunos les han dado una fecha límite para cumplir con el requisito o de lo contrario quedarán fuera del centro laboral en el que trabajan.

Asimismo, que no son los únicos ex alumnos que han padecido el problema, puesto que también se ha sabido casos de otros municipios, como Motozintla y Huixtla, además de otras carreras del Campus Tapachula, como Trabajo Social e Informática, quienes han tenido que batallar y presionar a la institución para poder obtener el tan ansiado título.

Habló de un grupo de inconformes que, al no ver respuesta favorable de la institución, hicieron público su caso ante los medios de comunicación y redes sociales, y en poco más de un mes lograron que la institución les expidiera el documento que los acreditaba como profesionistas.

En tanto, autoridades del CUCS afirman que el problema es de la SEP, que debido a la pandemia no se ha podido poner al corriente en la expedición de títulos, por lo que se han ido acumulando las solicitudes.

Sin embargo, otras universidades privadas de la región sí han podido entregar sus títulos a los egresados, por lo que consideran que quizá la escuela no ha hecho las gestiones necesarias para lograr ese fin. EL ORBE / Nelson Bautista / Diego Escobar