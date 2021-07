Marchan en Tapachula Para Exigir Justicia por el Triple Feminicidio

* Demandan Castigo Ejemplar al Presunto Responsable.

Tapachula, Chiapas; 11 de julio del 2021.- Familiares y amigos de las tres mujeres brutalmente asesinadas la semana pasada en la localidad, entre ellas una menor de edad, marcharon este domingo por las principales calles de la ciudad para exigir a las autoridades se aplique un castigo ejemplar para el actor material del triple asesinato y, de comprobarse que es el ahora detenido, no sea liberado y se le condene con todo el peso de la ley.

El contingente partió desde el oriente, a la altura de las instalaciones del Cuarto Regimiento de Caballería, avanzaron por toda la Central hasta llegar a la explanada exterior de la alcaldía, donde realizaron un mitin.

Durante el recorrido desplegaron pancartas en la que exigieron justicia y que esos hechos no queden en la impunidad, además de que lanzaron consignas.

Juana Gutiérrez, en voz de los familiares de una de las víctimas, expresó ante los medios de comunicación que “Yo sé que con eso no voy a revivir a mis seres queridos, pero lo que queremos es justicia, que se quede y se pudra el responsable el tiempo de vida que le de Dios, porque eso no se hace”.

Mientras que, Abel Pérez, otros de los familiares, pidió a los ciudadanos que se solidaricen con su causa, “porque son hechos lamentables que han ocurrido en la colonia Nuevo Milenio”, al tiempo de hacer un llamado a las autoridades locales para que intervengan, “porque la justicia no se cumple”.

Otro de los participantes de la marcha, Ariosto Pérez Ramírez, pidió que ese delito no quede impune, y por ello solicitó la intervención del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

“Queremos que no haya impunidad y encierren a la persona que fue el responsable, porque se ensañó con una menor de edad y con dos mujeres inocentes, por lo que no deben quedar impunes los tres delitos que se cometieron”, dijo.

Al concluir la protesta no se reportaron incidentes y las personas regresaron a sus viviendas. EL ORBE / Nelson Bautista