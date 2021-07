Tribunales a Punto de Paralizar Actividades Nuevamente en Chiapas

Tapachula, Chiapas; 11 de julio del 2021.- “Los tribunales en Chiapas están a punto de paralizar sus actividades de nueva cuenta en ls próximas horas, ya que su personal regresó hace un mes, pero solo para que no hubiera impedimento y fueran a votar”, dijo Manuel de Jesús Márquez González, presidente del Colegio de Abogados del Soconusco.

En entrevista para EL ORBE dijo que los empleados tuvieron casi año y medio de vacaciones con goce de sueldos y compensaciones, como si hubieran trabajado arduamente, y ahora de nuevo pretenden tener interrumpido el proceso natural de la impartición y la administración de justicia en los distintos juzgados o instancias.

Desde su punto de vista, los tribunales en la entidad están colapsados y el rezago es tremendo, y que por ello Chiapas no podrá decir que nadie está por encima de la ley, porque de plano no se está aplicando la justicia.

“Pedimos que hagamos un esfuerzo, ellos, nosotros, los colegios, las asociaciones, las barras de abogados, todos en general, y participemos en la aplicación de los mecanismos que sean necesarios para no suspender los servicios de atención y que, además, haya una vigilancia del cumplimiento de los acuerdos que se dan en los órganos jurisdiccionales, para que la justicia sea como dice el artículo XVII constitucional, pronta, expedita, completa y oportuna”, recalcó.

De igual forma, recalcó que hay resoluciones que llevan más de un año que no se han podido dar “y por esto tenemos que hacer un esfuerzo todos”.

Al hacer un balance de los avances en “unos diitas” que estuvieron abiertos los tribunales, apuntó que “no hay absolutamente casi nada. Fueron apenas unas cuantas horas que trabajaron los juzgados, y ya se van de nuevo de vacaciones, Hagamos realidad la justicia en Chiapas y no sea un sexenio de impunidad”. EL ORBE / M, Cancino