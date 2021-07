Juzgados Cierran Nuevamente Ante el Repunte en Casos de Covid-19

*Informa el Magistrado Juan Oscar Trinidad Palacios.

Tapachula, Chiapas; 12 de Julio del 2021.- El magistrado, Juan Oscar Trinidad Palacios, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Consejo de la Judicatura en Chiapas, confirmó este lunes que, a partir de la fecha, se suspenden de nueva cuenta las actividades en los Tribunales de la entidad, hasta nuevo aviso.

En entrevista para EL ORBE durante una gira de trabajo que realizó por Tapachula, se refirió a las inconformidades externadas por los Colegios y Barras de Abogados en la entidad, en el sentido de que los trabajadores de los Tribunales se irían a vacaciones.

En sus declaraciones expresaron que esa burocracia descansó casi año y medio con goce de sueldo y demás compensaciones, con la justificación de la contingencia, luego regresaron al inicio del mes de Junio para que pudieran acudir a las urnas y ahora, a un mes de eso, otra vez se van.

“No es que nos vayamos de vacaciones, el asunto es que la pandemia tiene un repunte, y si no estamos conscientes de ello, imagínense aquellos que han perdido seres queridos en el camino, todos hemos perdido algo en esta pandemia, todos, incluyéndome”, recalcó Trinidad Palacios.

Asimismo, destacó, “no es que no queramos abrir los juzgados como si estuviéramos hace 3 años, donde entraban todos para hacer sus asuntos. Ahora no se puede, yo violentaría las leyes si lo hiciera”.

Al confirmar el cierre de esas oficinas en la entidad, precisó que se van a dejar guardias para la atención de los asuntos.

Aun cuando no hay una certeza de cuánto tiempo permanecerán así, el Magistrado indicó que, por lo pronto serán 15 días, mientras se sabe la evolución de la enfermedad. EL ORBE / Jesús Sánchez Martínez