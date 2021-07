Migrantes con Antecedentes Penales Toman a Tapachula Como Centro de Operaciones, Lamenta la Acepitap

Tapachula, Chiapas; 12 de Julio del 2021.- “Muchos migrantes que han salido huyendo de las autoridades de sus países de origen por tener antecedentes penales y que entraron de manera irregular a Chiapas, han tomado a Tapachula como centro de operaciones”, dijo José Aquiáhuatl Herrera, presidente de la Asociación de Comerciantes Establecidos y Propietarios de Inmuebles de Tapachula (Acepitap).

En entrevista para este medio de comunicación, coincidió con muchos señalamientos de parte de diversos sectores productivos en el sentido de que, dentro de los grupos de indocumentados, también viajan inmersos delincuentes que llegan solamente para seguir con sus fechorías, pero ahora en territorio chiapaneco.

Por ello, dijo, ese sector empresarial ha solicitado que se refuercen los operativos federales, en los que participen también personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Guardia Nacional, para tratar de dar con el paradero de esos infractores, detenerlos y entregarlos a las autoridades de las naciones que los buscan.

Además, para corroborar si esos miles de migrantes varados cumplen con los requisitos que marca la ley migratoria y, de lo contrario, devolverlos a sus países para evitar la impunidad.

“Lo que se debe buscar es que no aumente la inseguridad, ya que se han tenido dos casos mayores en los negocios, y por eso se pide que aumenten los operativos, porque, en el caso de migrantes hay quienes no tienen su documentación y se desconoce sus fines, y si no tienen problemas con la justicia nacional o internacional”. EL ORBE / Nelson Bautista