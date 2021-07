Piden Rehabilitación de Calles en Ejido Raymundo Enríquez

+ Están completamente destrozadas

Tapachula, Chiapas; 14 de julio del 2021.- Pobladores del ejido Raymundo Enríquez, al sur de la ciudad, pidieron a las autoridades que se rehabiliten sus calles y el acceso principal de esa comunidad, ya que se encuentran literalmente destrozadas.

Alejandra Hernández Sumuano, comerciante de esa comunidad, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que urge la rehabilitación de tos las calles, en virtud de que hay muchos baches, otras que de plano ya no tienen pavimento, solo piedras, y que unas más están mucho peor.

Señaló que la población que tiene la necesidad de utilizar las unidades del transporte público, han sido testigos de que los choferes de las unidades tienen que lidiar con los baches, sobre todo en la parte en donde se encuentra en el albergue para migrantes, “Jesús el Buen Pastor”.

Por eso dijo que, entre las grandes prioridades de los pobladores, es la construcción de las calles con materiales que duren varios años de servicio.

Reconoció que el deterioro de las arterias viales se h debido a que durante muchos años no se les ha dado el mantenimiento que se requiere.

Indicó que eso les ha ocasionado severos gastos, sobre todo a los que tienen vehículos y a la misma población, porque el transporte ya no quiere llegar hasta esa zona de la ciudad, y los que lo hacen, cobran mucho más caro.

Por eso, concluyó, es necesario que las autoridades los incluyan en los planes de desarrollo que se tienen programados para Tapachula. EL ORBE / Mesa de Redacción