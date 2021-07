Reportan Constantes Cortes de Energía Eléctrica en la Zona Centro

*Comerciantes Reclaman Atención de CFE.

Tapachula, Chiapas; 14 de julio del 2021.- Empresarios, prestadores de servicios y pobladores del centro de la ciudad denunciaron que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el gran monopolio de México, presta un pésimo servicio, sus empleados son arrogantes, imponen una tarifa injusta para Chiapas y, de paso, cortan el suministro a la hora que quieren y durante mucho tiempo, sin importarles los gastos que ocasionan.

Por ejemplo, en la Sexta Avenida Sur, a partir de la Central Poniente, es un sector con decenas de comercios, oficinas y viviendas, les quitaron repentinamente el suministro desde el lunes.

Óscar Corona Hernández, en voz de los empresarios afectados, dijo en entrevista para EL ORBE que hicieron oportunamente los reportes, pero que no obtuvieron respuestas positivas.

Además, expresó que, al ser un sistema subterráneo, la corrección de los desperfectos tiene que ser sólo a manos de las cuadrillas de la CFE.

Aseveró que, en este municipio, las tarifas de energía eléctrica van al alza y toman de medida que, si no pagas a tiempo se corta el servicio automáticamente.

Agregó que, así como la paraestatal realiza sus cobros de manera puntual y abusiva, también se debería avocar en atender las demandas de los usuarios y cumplir con sus obligaciones.

Asimismo, al no haber energía eléctrica, las familias quedan en estado de indefensión no solo a la inseguridad, sino también de los daños a los equipos y gastos que eso origina. EL ORBE / Jesús Sánchez Martínez