Imparable Corrupción en el INM, Migrantes Pagan a Uniformados Para que los Dejen Pasar

*Denuncia Centro de Dignificación Humana.

Tapachula, Chiapas; 15 de Julio del 2021.- “En Chiapas continúa la corrupción en el Instituto Nacional de Migración (INM), y se descarta cualquier cese de personal por esa descomposición en esa dependencia, porque nadie los toca y hacen como que no se dan cuenta de lo que pasa en esas oficinas federales”, dijo el director del Centro de Dignificación Humana, Luis García Villagrán.

En entrevista para EL ORBE, estableció que las cifras que aportó la autoridad migratoria sobre los supuestos despidos de agentes migratorios pudieran ser a nivel nacional y después de varios años; pero en el caso de Chiapas, no se ha movido a nadie, mucho menos a los que están cobrando y dejando pasar a través de recursos”.

Acuso a Paola N, funcionaria de esa dependencia en la entidad, de ser “una persona abusiva, hipócrita y mentirosa”, por lo que exigió sea investigada.

Por otro lado, dijo que no hay una cifra real sobre cuántos migrantes contagiados de Covid-19 hay en territorio nacional, y que tal vez pudieran ser asintomáticos.

Sin embargo, reconoció que hay una propagación por la presencia del virus, porque no hay condiciones necesarias para la sana distancia y las medidas sanitarias dentro y fuera de las instalaciones migratorias.

Además, tampoco el Sector Salud cuenta con datos fidedignos o estadísticas, incluso que la población cuestiona sobre los datos que se publica todos los días, “ahora con los migrantes es una utopía con la realidad que pueden estar pasando en torno al Covid-19”.

El activista habló también sobre las estaciones migratorias que existen en Chiapas, donde señaló puede haber unos mil 500 migrantes hacinados y con altas probabilidades de propagar el Covid-19.

Sobre la crisis de salud que hay en Guatemala en torno al Coronavirus, opinó que la responsabilidad es de los ciudadanos que no usan el cubrebocas y no guardan la sana distancia.

Además, remarcó que se continúa con la frontera porosa, y las personas migrantes que pagan a funcionarios públicos y uniformados, para que los dejen llegar a Tapachula. EL ORBE / Nelson Bautista