Antros y Comercios Deben Exigir a sus Clientes Llevar Prueba de Vacunación

* Pide Asociación Empresarial Procentro.

Tapachula, Chiapas; 17 de Julio del 2021.- La asociación empresarial Procentro, solicitó este fin de semana que se implemente en Tapachula, y después en el resto de Chiapas, que las personas que acudan a los antros de vicio, mercados, cines, establecimientos comerciales y otros de concentración masiva, lleven consigo la prueba de que ya fueron vacunados contra el mortal virus del Covid-19, y restringir la entrada a quienes no la tengan.

Esto, con la finalidad de promover la vacunación, reducir al máximo los contagios y los decesos por esas causas, y salvaguardar la vida de toda la población y de los visitantes.

Aníbal Enrique Núñez Mejía, secretario de ese organismo empresarial, dijo en entrevista para EL ORBE, que antros, cantinas, bares, table dance, casinos, y otro tipo de tugurios, están saturados de personas y no cumplen con las medidas sanitarias, por lo que la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y demás autoridades competentes, deben aplicar mano dura y operativos para sancionar todo aquel que no cumpla.

Las personas que están contagiándose ahora son las de 18 a 30 años, “los focos de infección están ahí, en los antros de mala muerte, en los comercios o establecimientos que permiten las aglomeraciones”, señaló.

Reconoció que es un problema personal el deber cuidarse y acudir a recibir las vacunas gratuitas, antes de que el desinterés se convierta en muerte.

Es necesario que se atienda esa problemática porque, de seguir así, los contagios se pueden transformar en una situación delicada, dijo.

“Lo que pedimos los comerciantes es que se apliquen las medidas y evitar que se cierren los comercios, porque de ahí depende la economía de la región”, recalcó.

Asimismo, que en ciertos lugares de México y aprobaron reformas a la ley para que el uso de cubrebocas y otras medidas sean obligatorias, y si no se acata se apliquen medidas como detenerlos y pagar una sanción económico o en su caso, la cárcel. EL ORBE / Nelson Bautista