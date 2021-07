La Población Prefiere Vender sus Pertenencias en Lugar de Empeñarlas

*Para Hacer Frente a la Crisis Económica.

Tapachula, Chiapas; 19 de Julio del 2021.- Los empeños en las empresas establecidas dedicadas a esas actividades, se han reducido hasta en un 20 por ciento con relación al trimestre pasado, pero ha crecido en la misma proporción la venta de artículo usados por parte de la población en los municipios de la frontera sur.

Silvia Barrera Monrribot, gerente de una casa de empeños en Tapachula, dijo en entrevista para este rotativo que sus clientes ahora los venden porque sienten que no van a poder recuperar sus prendas o porque no hay empleo, además de necesitar efectivo para atención médica y compra de medicamentos, pues empeñarlos no les es suficiente.

Actualmente los productos que más les llegan a vender, a empeñar o a recuperar son los celulares y alhajas de oro, sostuvo.

Reconoció que las casas de empeño en la región enfrentan una racha difícil, porque han bajado demasiado los empeños en este año, sobre todo en los meses de Mayo, Junio y lo que va de Julio.

Y ahora con la tercera oleada de Covid-19, agregó, muchas familias han optado por la venta para poder pagar algún servicio de salud, sobre todo en la compra de medicamentos, insumos y lugares donde internar a sus pacientes.

También los migrantes han acudido a ellos para venderle aparatos electrónicos como celulares o tabletas. EL ORBE / Jesús Sánchez Martínez