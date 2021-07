Protestan Ante Supuesta Persecución Fiscal

*Sector Empresarial y Colegios.

Tapachula, Chiapas; 21 de julio del 2021.- Representantes de cámaras empresariales y de colegios protestaron este miércoles porque aseguran que el gobierno ha emprendido una persecución fiscal

Fidel Moreno de los Santos, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Chiapas, dijo ante representantes de los medios de comunicación que “la percepción que tenemos es que es un terrorismo fiscal que se está haciendo al empresariado en general”.

Señaló que, desde hace un mes y medio, más o menos, “han venido dejando multas excesivas, requerimientos que no vienen al caso y no llevan adecuadamente el procedimiento de notificación”.

Indicó que, en algunos casos, las multas son superiores a los 50 mil pesos por un solo mes, “que en estos tiempos de Covid-19, no es que sea imposible, pero lesiona la economía de la sociedad y del empresariado”.

Por eso indicó que están exigiendo que Hacienda aplique lo que es correcto, es decir, lo que menciona el artículo 82, en su fracción 1, en donde se establece que la multa para las obligaciones fiscales es de mil 590 pesos.

Comentó que alrededor del 80 por ciento de los empresarios en la región Soconusco ya cumplió con responsabilidades fiscales, pero que aún así les están llegando multas, lo que ha causado el malestar generalizado.

“Están llevando a la quiebra la economía. No están respetando el procedimiento también del Covid-19. Entendemos que la autoridad fiscal requiere recaudar, pero que lo haga de forma consciente de que ahorita el empresariado está golpeado y que las ventas están bajas”, apuntó.

En torno a esa situación, adelantó que se llevará una defensa fiscal -si así se requiere-, pero que lo harán por separado miles de empresarios. Porque las notificaciones son individuales, al igual que los requerimientos y multas.

En voz del resto de los colegios que están inconformes con esa situación, piden se aplique los procedimientos correctos de notificación; que si existiera un incumplimiento por el contribuyente que se aplique la tarifa que es de mil 590 pesos, de acuerdo al Código Fiscal de la federación, y que chequen los protocolos con respecto al Covid-19, que el empresario está lesionado.

Por su parte, Pascual Necochea Valdez, presidente de la Coparmex Costa de Chiapas, apuntó que hay negocios que han reportado que esa persecución se inició desde el año pasado.

“Obviamente es algo que preocupa demasiado, la pandemia y las bajas ventas que hubieron el año pasado. Como sector productivo nosotros lo que pedíamos era ayuda y rescate financiero, para no despedir gente y que hubiera una compensación ante la crisis económica”, recalcó.

Asimismo, que respetan la política pública y económica del gobierno, “pero nos tuvimos que poner las pilas para no sufrir grandes daños financieros y, sin embargo, nos topamos con esta situación que nos empiezan a llegar los requerimientos y multas, y ahora hay que contratar abogados para defendernos”, resaltó. EL ORBE / M. Cancino