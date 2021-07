Aclara Secretaría de Educación que Cuotas en Escuelas son Voluntarias

* Desde Preescolar Hasta Preparatoria.

Tapachula, Chiapas; 24 de Julio del 2021.- Padres de familia que inscribirán a sus hijos en las escuelas del estado, celebraron el ordenamiento por parte de la Secretaría de Educación, por la prohibición del cobro obligatorio de las “cuotas” condicionadas para el ingreso a los niveles Preescolar, Primaria, Secundaria y Preparatorias.

En una circular, la jefa del Departamento de Escuelas Telesecundarias, Teresa de los Santos Castillejos, hizo de conocimiento a todos los Inspectores, la prohibición de condicionar la “cuota” por la inscripción de los estudiantes a las escuelas de los cuatro niveles básicos de la educación.

Al respecto, la diputada Olvita Palomeque Pineda, miembro de la actual legislatura que aprobó este nuevo reglamento, confirmó la circular y su contenido.

Señaló, además, que “en ese escrito dice lo que todos sabemos. Aquí el detalle es que la realidad es otra, a pesar de que la educación debe ser gratuita, no lo es para nadie” dijo al abundar que “seguimos viviendo en un Estado donde la educación, la salud y la justicia es para el que la pueda pagar”.

Vecinos del municipio de Mazatán opinaron que “esta medida cae como anillo al dedo”, a la situación que ha prevalecido en la preparatoria de ese lugar.

Y es que aseguran que ahí se les exige una “cuota” de mil Pesos con la firme condición que quien no pague, no será inscrito.

Este podría ser el primer caso de violación a esa nueva ley, promovida por la diputada Alicia Piña Bernal, presidente de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, señalaron.

En el documento, con número de oficio DFSEPCHIA/EB/0924/2020, hace referencia de la ley que fue aprobada por los Diputados de la actual legislatura. EL ORBE / Arnulfo Escobar Maldonado