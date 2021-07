Cae la Matrícula Escolar en el Cetmar

Tapachula, Chiapas; 26 de Julio del 2021.- El Centro de Estudios Tecnológicos del Mar No. 24, con sede en Puerto Madero, tiene una baja en la matrícula escolar de alrededor del 50 por ciento, principalmente por la crisis económica que vive el país derivado de la pandemia del Covid-19, dijo la subdirectora académica del plantel, Karen Yuriko Martil Velázquez.

En entrevista para rotativo EL ORBE, indicó que, dado que es una situación de salud a nivel mundial y que de una u otra manera ha afectado los diferentes sectores tanto económicos, sociales y demás, el educativo no se ha quedado atrás y se ha visto bastante afectado en los diferentes niveles.

En el caso de ellos, dijo, la matrícula se ha visto afectada en cuanto a la disminución de estudiantes, pero que aún tienen la esperanza que en este ciclo escolar mejore la situación, “y ofrecer los servicios a los estudiantes de manera en línea, porque hasta el momento está un poco complicado el regreso de manera presencial”.

En años anteriores, para estas fechas ya tenían hasta 150 alumnos inscritos al nuevo ciclo, pero que ahora apenas y llegan a cien, sostuvo.

“Nosotros queremos apoyarlos para que ellos continúen sus estudios, pero entendemos que los problemas económicos, sociales y demás que se han originado a raíz de la pandemia, también en ellos le ha afectado”, comentó.

Asimismo, consideró que esta región es una zona de marginación, “sin embargo la escuela les ofrece la oportunidad de poder inscribirse, tomar las clases con nosotros en línea, sin problema alguno y no están obligados como tal, a hacer un pago de inscripción”.

Además, están abiertos a proporcionarles la opción de que puedan continuar con sus estudios y al mismo tiempo hacer las gestiones correspondientes para ser acreedores de las becas.

Indicó que la gran mayoría de los estudiantes inscritos son mexicanos, pero que alrededor de un cinco por ciento son de nacionalidad extranjera.

El inicio de clases la tienen programada a partir del 1º de Septiembre, pero que hasta el momento se desconoce si será de manera virtual o presencial.

Ahí se estudia el bachillerato y al mismo tiempo una carrerea técnica, como la de Acuacultura, Mecánica Naval, Refrigeración y Climatización, o la de Producción Industrial de Alimentos. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello