Constantes Apagones y Daños en Aparatos Eléctricos

*Padecen Usuarios.

Tapachula, Chiapas; 26 de Julio del 2021.- Gran parte de los municipios de Chiapas están sufriendo de la suspensión constante y repentina del servicio eléctrico, y con ello las afectaciones a los aparatos electrodomésticos, y en la mayoría de los casos se debe a la falta de mantenimiento que por años no se ha tomado la molestia de hacerlo la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Así lo dio a conocer en entrevista para EL ORBE, Ángel Ibarra Tercero, dirigente del Movimiento Amplio Opositor para la Liberación Nacional (MAOLN), quien señaló que, a falta de mantenimiento y de responsabilidad, existen a cada rato los apagones, y, sumado a eso, la paraestatal les envía recibos con una de las tarifas más caras del país, e incluso, con cobros injustificados.

“La CFE no hace nada para atender esa problemática, porque sabe que los usuarios estamos obligados a consumir la energía eléctrica, porque no hay otra alternativa más que sufrir con todos los atropellos que hace esta empresa. Es un monopolio descarado”, indicó.

De igual forma, que son los sectores más vulnerables los que sufren las consecuencias de las irregularidades en la CFE, “porque al quemarse un aparato genera un gasto y por eso los legisladores deberían de impulsar una ley que obligue a esa empresa del Estado Mexicano a pagar los daños ocasionados”.

Puso como ejemplo las nuevas televisiones que son más sensibles con las inconsistencias eléctricas y que por eso se queman, al igual que los refrigeradores y otros aparatos del hogar y las oficinas.

“Los recibos siguen siendo cada vez más caros y no hay claridad para cuando esta empresa de va ajustar a las necesidades de los mexicanos, porque están cometiendo muchos abusos al incrementar de manera injustificada los consumos de la energía eléctrica”, agregó.

Ante eso, hizo un llamado al Gobierno Federal para que se cumplan las promesas de que en este sexenio se iban a bajar las tarifas eléctricas y, además, regresar las oficinas de la Procuraduría Federal del Consumidor que se llevaron de Tapachula hacia Tuxtla Gutiérrez, porque no hay un lugar en la Sierra, Soconusco, Istmo y Frontera Sur, en donde la población pueda interponer sus demandas en contra de la CFE y de otras dependencias.

Calculó que, en lo que va de la presente administración, han aumentado más del cien por ciento las tarifas eléctricas que afectan, sobre todo, a los más pobres. EL ORBE / Diego Escobar