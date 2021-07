Víctor Pinot Presiona Para Desconocer Elecciones

*En el SUICOBACH.

Tapachula, Chiapas; 26 de Julio del 2021.- El exsecretario del Sindicato Único de los Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Suicobach), Víctor Manuel Pinot Juárez, presionó al Gobierno del Estado para que sea desconocida y declarada inválida las elecciones internas de ese organismo el mes pasado, y que siga al frente, como lo hace desde hace dos décadas.

Ante la insistencia de no reconocer a la nueva directiva electa por los trabajadores y llamar a su nueva elección, la Secretaría General de Gobierno respondió por escrito a Pinot.

En el documento CGG/024/2021, firmada por Salvador García Gálvez, titular de la Dirección de Asuntos Sindicales de esa dependencia y dirigida al exdirigente, se le aclara la postura del Gobierno Estatal en torno a la problemática.

“Nuestra actividad como Secretaría General de Gobierno consiste en establecer mecanismos de diálogo a las demandas y solicitudes que los chiapanecos realicen, siempre en aras de la gobernabilidad y la paz social. Es por ello que, como usted bien menciona en los puntos trigésimo segundo y vigésimo noveno de su escrito, esta Secretaría le ha brindado el marco de atención correspondiente, pero siempre dentro de lo que el marco legal nos permite intervenir”, señala.

Le hace hincapié que los planteamientos realizados por Pinot, son atribuciones que tienen otras autoridades federales, y no el Estado.

Por ejemplo, en el señalamiento sobre que la asamblea del 21 de Abril del 2020, hace ya más de un año, en la que el exdirigente asegura que falsificación de firmas y documentos, le contestan que es un asunto que una autoridad legal puede resolver y dictaminar respecto de la veracidad de la misma, mediante un proceso de peritajes que puedan determinar la autenticidad de las aseveraciones.

Mientras que, en torno al juicio de amparo que hace referencia Pinot en contra de una Toma de Nota por parte de las autoridades federales, la dependencia señala que, según el Boletín Informativo No 10, de fecha 04 de julio, ese recurso jurídico fue sobreseído por el Juzgado Séptimo de Distrito.

“Nosotros no podemos intervenir en el asunto en mérito, puesto que podríamos contravenir una resolución de carácter federal”, dijo el funcionario estatal al dejar en claro que “por respeto a la autonomía sindical, no podemos intervenir en esa problemática”.

Asimismo, que el Gobierno de Chiapas tampoco puede intervenir en las decisiones tomadas por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, “y mucho menos mencionar un hecho no comprobado”.

También se le pide a Pinot “a seguir conduciéndose apegado a la legalidad, llevando a cabo las acciones legales correspondientes”.

Mientras todo eso ocurre, la nueva dirigencia de este sindicato sigue en su postura de pedir a las autoridades judiciales que se realice una profunda auditoría a los recursos millonarios que manejó Pinot en estas casi dos décadas, además de esclarecer los señalamientos de corrupción, nepotismo, fraude y otros delitos graves. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello