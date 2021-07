Más de 50 Mil Solicitudes de Refugio en Primer Semestre del 2021: Comar

Tapachula, Chiapas; 27 de Julio del 2021.- La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), informó este martes que, durante el primer semestre de 2021, registraron 51 mil 654 nuevas solicitudes de la condición de refugiado en México, de las cuales, Tapachula concentra cerca del 70 por ciento.

De acuerdo a un balance presentado a organismos nacionales e internacionales, las principales nacionalidades de estas personas son hondureñas, con 22 mil 826 solicitantes (44.2 por ciento), seguido de haitianos, con 9 mil 327 (18 por ciento) y cubanos con 5 mil 147 (10 por ciento).

Informó que, la llegada de alrededor de 2 mil personas, mayoritariamente de origen haitiano, a las oficinas de Comar en Tapachula el 12 de Julio, representó una situación atípica.

Hay una complejidad en los patrones de movilidad humana, señaló, en los que quienes viajan como parte de movimientos mixtos tienen diferentes necesidades y perfiles y pueden incluir a personas en necesidad de protección internacional, apátridas, víctimas de trata, niñas, niños y adolescentes no acompañados o separados, así como migrantes en situación irregular.

En tanto que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) recomendó a los Estados garantizar que las prácticas de gestión migratoria, en particular los controles fronterizos, que permitan identificar de manera efectiva a las personas con necesidades de protección, y brindar acceso a los procedimientos pertinentes.

Asimismo, recalcaron ambas oficinas, es fundamental ofrecer alternativas de migración regular para personas que no necesitan protección internacional, con el fin de no sobrecargar los sistemas de asilo. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello