Transportistas Deben Portar Carta de No Antecedentes Penales

Algunos se han Involucrado en Robos y Asaltos

Tapachula, Chiapas; 27 de Julio del 2021.- Locatarios de los mercados de esta ciudad, pidieron a los concesionarios del transporte en la modalidad de taxis y colectivas que, antes de brindar trabajo a los choferes, verifiquen que no tengan antecedentes penales, luego de los constantes ataques sexuales a usuarias, asaltos y otros delitos en los que los conductores del servicio público pudieran estar involucrados.

La Secretaria General del comercio en el mercado “San Juan” y adherida a la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, (CNOP), Elsa Sánchez Aguilar, dijo a EL ORBE que la población solicita el servicio del transporte público confiado que los llevarán a su destino sin ningún inconveniente, y sin pensar que van a ser atacados.

“Sentimos que vamos seguros, por lo que los patrones deben llamar a los choferes y hacer una revisión minuciosa antes de poder subirse a un taxi o una colectiva, ya que es necesario que se garantice la seguridad de los usuarios porque no se vale que estén agrediendo a las mujeres”, recalcó.

“Los taxis y colectivas en Tapachula ya no son seguras, porque a cualquier persona se les contrata como choferes, hasta a extranjeros. Por ello es necesario que también las autoridades se pongan a trabajar y realicen la verificación de los documentos de los choferes, porque pudiera haber personas que son buscadas por la ley”, abundó.

Ya no debe haber incidentes que atenten contra las mujeres, porque es el sector que más utiliza las unidades para ir a trabajar o realizar sus actividades cotidianas, sostuvo.

Por otro lado, informó que la mayoría de los choferes manejan a exceso de velocidad y poniendo en riesgo la vida de los usuarios.

Lamentablemente, la gran mayoría de los ataques sexuales y asaltos a manos de choferes en la localidad, siguen impunes. EL ORBE / Jesús Sánchez Martínez