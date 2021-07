Chiapas Mantiene Una Frontera Porosa, Donde Pasa de Todo: Cocoparci

Tapachula, Chiapas; 28 de julio del 2021.- “Chiapas sigue teniendo una frontera abierta y porosa por donde pasa de todo y en la que las autoridades federales no implementan ningún operativo de vigilancia que evite el ingreso de mercadería y miles migrantes cada día”, destacó, Jorge Gutiérrez Franco, presidente del Comité de Consulta y Participación Ciudadana (Cocoparci).

En entrevista para EL ORBE señaló que han pasado migrantes de alrededor de 80 países que se encuentran en Tapachula en espera de sus documentos para alcanzar el sueño americano.

Sin embargo, refirió que esa migración irregular se está quedando varada en esta ciudad, lo que detona la inseguridad y el problema se agudiza porque no obedecen las disposiciones de las autoridades mexicanas en materia de salud, y andan deambulando en el centro, sin protección alguna contra la pandemia.

Dijo que tienen entendido que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) atiende a unos 500 extranjeros al día. Sin embargo, que el trámite es lento y burocrático para los extranjeros, lo que los obliga a quedarse muchos meses en la ciudad, en lo que les resuelven su situación en esa dependencia.

Además, que las dependencias federales aseguran que han deportado a cientos de migrantes, pero siguen llegando miles de manera irregular y no hay ningún control de la migración en la zona.

Agregó que, de esos éxodos de extranjeros, en su gran mayoría se están quedando en la zona, como son los haitianos, hondureños y cubanos, y muchos de ellos violan las leyes mexicanas y son conflictivos.

Añadió que, a pesar de que las autoridades dicen que han empezado a realizar su trabajo, se ven superados por las grandes oleadas de migrantes que están llegando de manera descontrolada.

“Es imposible sellar la frontera sur de México debido a la falta de recursos, porque ni Estados Unidos puede hacerlo con esas bardas, y mucho menos cuando ni un solo vigilante hay, como suceden en la frontera con Guatemala”, apuntó. EL ORBE / Nelson Bautista