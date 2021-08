La Ley Debe Aplicarse sin Distingo y sin Consultarse: Colegio de Abogados

* Se Pronuncian por Consulta Contra Ex Presidentes.

Tapachula, Chiapas; 31 de Julio del 2021.- “En México la ley no debe ser un tema de consulta popular, porque refleja debilidad del Estado. La ley solo debe de aplicarse en tiempo y forma, porque así lo dicta nuestra Constitución”, dijo Manuel de Jesús Márquez González, presidente del Colegio de Abogados del Soconusco.

En entrevista pare rotativo EL ORBE, indicó que hacer una encuesta popular como la impulsada por el Gobierno Federal para este domingo, no solo representa un gasto de más de 500 millones de Pesos que bien pudieron servir para comprar los medicamentos de los niños con cáncer, cuyos padres han tenido que marchar por las calles de diversas ciudades en los últimos meses, señalando les quitaron esos biológicos.

“Es una incoherencia jurídica, porque ahora cualquier delincuente apresado podrá exigir una consulta similar para determinar si debe de pagar su culpa o quedar libre”, apuntó.

Asimismo, que, de alguna manera, obligaron al Instituto Nacional Electoral (INE) que instalara urnas en todo el país, como se está haciendo en los 300 Distritos Electorales.

“La ley debe aplicarse en tiempo, es decir, hay prescripción de delito que lo señala claramente el Código Penal Federal y del Estado de Chiapas”, abundó

El Doctor en Derecho consideró que “esta consulta es mañosa, porque la Corte estableció que debería de ir enfocada a todos aquellos personajes del orden político, actuales y del pasado, pero no se mencionó a ningún cargo en particular y mucho menos a los Expresidentes”.

Por eso, subrayó que la actual administración federal debería ser juzgada también “porque dice los anteriores y, entonces, se debería evaluar su mandato al frente del Gobierno del Distrito Federal, hoy ciudad de México”.

Asimismo, que están “en atención a la plana que la Corte le corrigió al ejecutivo federal en estas épocas de austeridad republicana, en donde deberían aplicarse esos 500 millones de pesos que se van a tirar a la basura”.

Consideró que “es una ocurrencia más en mal momento, porque, por decreto presidencial se está en austeridad republicana, por lo que ese recurso que se está aplicando se pudo haber utilizado para el sistema de salud y educativo”.

Explicó que esto pudo ser una buena oportunidad para que todo fuera ajustado a un procedimiento formal de consulta, como un anhelo del pueblo mexicano. EL ORBE / Nelson Bautista