Cierran el Módulo de Oftalmología en Huixtla

*Se Inconforman Pacientes.

Tapachula, Chiapas; 02 de Agosto del 2021.- Después de casi una década de servicio a la población de Huixtla y de los circunvecinos, el módulo de oftalmología «Jeanne Queirazza», adscrita al Hospital General de ese municipio, fue cerrada, supuestamente por órdenes del Distrito VII.

Ramiro López Ventura, en voz de un grupo de afectados, dijo a EL ORBE que no es posible que les quiten esa ayuda, la cual es de mucho beneficio para ellos y serán afectados no solo en la salud, sino económicamente, porque las consultas con un especialista salen hasta en mil Pesos, y en el módulo era gratuita.

Calculó que en el día se daba atención de unas 80 consultas semanales a personas de bajo recursos; sin embargo y ante esta situación, muchos pacientes tendrán que acudir a un doctor particular para ser valorados.

Éste medio de comunicación intentó entrevistarse con el Director del Hospital para conocer la situación y dar una explicación a los afectados, pero no se obtuvo respuesta favorable, ya que, según empleados del nosocomio, el funcionario no se presentó a laborar.

Ante esto, los afectados hacen un llamado a las autoridades de Salud en Chiapas para que se tomen cartas en el asunto, ya que se trata de un tema de carácter urgente. EL ORBE / JC