Migrantes se Aglomeran en Tapachula Pero Para Hacerse la Prueba Covid-19

Tapachula, Chiapas; 05 de Agosto del 2021.- Decenas de indocumentados de diversas nacionalidades hicieron largas filas este jueves en las inmediaciones de la Clínica Covid-19 en Tapachula, para realizarse la prueba y descartar la posibilidad de estar infectados del mortal virus de la pandemia.

Esos migrantes pertenecen a los grupos que han sido contratados por las autoridades gubernamentales para el desempeño de actividades específicas en el municipio.

Yisan Soto Noa, quien dijo es contratado como promotor de la Salud en la Contingencia 2021, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que los convocaron a realizarse las evaluaciones de laboratorio, luego de la naturaleza de las actividades que están realizando.

Los que resultan positivos, dijo, son sometidos al protocolo de cuarentena y atendidos en esas mismas instalaciones, mientras que los negativos pueden continuar con el desarrollo de sus trabajos.

Los extranjeros sanos también recibieron la primera dosis del reactivo contra el Coronavirus.

En su grupo de brigada de apoyo a Salud, según reveló, hay poco más de 60 migrantes.

“Nosotros vamos explicando a las personas mexicanas lo que estamos haciendo, que si hay alguien en la casa que presente el síntoma, que si hay alguna embarazada, o un crónico y así sucesivamente”, comentó.

De acuerdo a su versión, esta es la primera vez que se realizan la prueba para detectar la presencia de ese virus, y entre ellos hay hondureños, cubanos, nicaragüenses guatemaltecos, y de otras nacionalidades.

La medida es muy importante para todos ellos, porque sus actividades las realizan en las calles y están expuestos al contagio al ir de casa en casa, subrayó.

Reconoció que miles de migrantes deambulan en Tapachula y que la gran mayoría de ellos no cumplen con las indicaciones en materia de sanidad preventiva, y que eso es un riesgo para toda la sociedad.

Por eso hizo un llamado a todos los migrantes a que se protejan de los contagios, que usen los cubrebocas y el resto de las medidas para evitar contaminarse y poner en peligro a toda la población.

Su compañero de labores y compatriota cubano, Yoelvis Rodríguez Núñez, confirmó que les están haciendo la prueba para saber si están contagiados y no propagar la enfermedad por las calles.

“Hay muchas personas que creen que esta enfermedad es un juego, pero no es así. Esta es real y bastante complicada. Hay una cepa nueva que está haciendo daño al mundo entero”, abundó.

Asimismo, que ninguno de los extranjeros que están participando en las brigadas de salud estaba vacunado o se había hecho la prueba, hasta ahora.

Afirmó que se han encontrado con extranjeros varados en Tapachula a los que se les da una explicación sobre la enfermedad, se les proporciona cubrebocas, pero que, en el momento que les dan la espalda, se los quitan y no cumplen con las indicaciones, aunque dejó en claro que es una situación similar en los mexicanos. EL ORBE / JC / Ildefonso Ochoa Argüello