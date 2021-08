Exhortan a Empresarios y Sociedad Formar Frente Común Para Evitar que EU Deporte Migrantes a la Frontera Sur. A Diario Llega un Avión Lleno de Indocumentados

*Padecen de Enfermedades por Covid, Entre Otros.

Tapachula, Chiapas; 10 de Agosto de 2021.- El Centro de Dignificación Humana A. C., hizo un llamado a empresarios y a la sociedad en general para formar un frente común, y exigir al Gobierno mexicano que ya no reciba a más migrantes que son deportados de los Estados Unidos por el Gobierno de Joe Biden, ya que los dejan varados en la franja fronteriza y regresen a Tapachula a incrementar la población migrante

Pidió a colonos, comerciantes, empresarios y a los tres niveles de Gobierno conjugar esfuerzos para poner un alto a esa embestida de los Estados Unidos.

Luis García Villagrán, director de de ese organismo, señaló que México no es el basureo de nadie, “y ahora es el momento de apoyar al Presidente de la República, porque la migración que viene todavía va a ser más contundente de lo que está ocurriendo”.

Añadió que Tapachula está colapsando, por lo que el Instituto Nacional de Migración (INM) debe aplicar la ley y lostaoa no deben quedarse con los brazos cruzados por la crisis migratoria que está llegando.

Añadió que en las últimas horas, llegaron ocho aviones con migrantes deportados de la frontera norte de Estados Unidos a Tapachula y se han esparcido en la franja fronteriza

Se teme que la situación provoque que el malestar de la sociedad se desborde y empiecen los enfrentamientos civiles. EL ORBE / M. Blanco