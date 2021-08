Exige Canacintra Repatriar a Miles de Indocumentados Varados en Tapachula

Tapachula, Chiapas; 14 de Agosto de 2021.- El tema de los migrantes ya se desbordó y se salió de control, porque son miles varados en los municipios de la Frontera Sur, sin oficio ni beneficio, pero que hay que mantenerlos, darles servicios médicos, empleos y educación.

Así lo dio a conocer en entrevista para rotativo EL ORBE, la presidente de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación (Canacintra), en la región Soconusco, María Eugenia Moreno Mendoza.

La presencia de los migrantes ha afectado ya a muchos comerciantes establecidos y ha dejado severas afectaciones al sector económico en la entidad, sostuvo, por lo que se debe poner orden ya que se escudan en que no les pueden hacer nada por el tema de los derechos humanos.

Además, exigió a nombre de sus agremiados que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y el Instituto Nacional de Migración (INM), hagan su trabajo, en el sentido de deportar a todos aquellos que no puedan acreditar su legal estancia en el país o que no son beneficiarios con el estatus de refugiado, tal y como lo establece la ley, porque de lo contrario es impunidad.

Destacó que el tema es preocupante por la pandemia, porque la gran mayoría de esos extranjeros no acatan los protocolos de la salud en esta ciudad.

Han hecho llamados insistentes al Gobierno Federal para atender esa problemática, recordó, pero no hay respuestas positivas, más que oídos sordos.

“Los migrantes ya se posesionaron de las colonias populares y del parque central, y eso es sumamente preocupante porque la estabilidad social, la salud comunitaria, seguridad, economía y el abastecimiento de los servicios está de por medio», opinó.

Consideró que algunos indocumentados son agresivos y abusivos, además de generar inseguridad y violencia, por lo que demandó que ya no se les brinde entrada en la frontera y quienes ya invadieron, sean repatriados.

La empresaria destacó que no han podido sostener una mesa de trabajo con las autoridades migratorias mexicanas, «no dan la cara y no saben tampoco qué está pasando afuera de sus cómodas oficinas”. EL ORBE / Nelson Bautista