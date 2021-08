Se Agudiza Crisis del Campo por Falta de Apoyos Federales

Mazatán, Chiapas; 14 de Agosto del 2021.- Productores de soya en Mazatán, se encuentran con incertidumbre en los precios de este grano, al asegurar que el Gobierno Federal los ha dejado en el abandono, sin insumos ni herramientas para poder atender el campo, por lo que muchas de las personas cayeron en cartera vencida y ahora están rentando o vendiendo sus tierras.

Jorge Arroyo Ruiz, productor de granos del ejido Buenos Aires de ese municipio, dijo a EL ORBE que, al empezar con la producción enfrentan un grave problema, porque no saben cómo vender su producto ya que el Gobierno no les dio la opción, pues antes porque antes se podía comprar en la bolsa de valores un seguro para cobertura del precio que les garantizaba la venta de sus cosechas.

“Por ello decimos que estamos empezando nuestro ciclo de cosechas en la incertidumbre, porque no hemos recibido ayuda y nos han dejado a la deriva”, afirmó.

Los campesinos de esa región desconocen por qué ahora hay insensibilidad en el tema del campo, y se ha dejado de apoyar a quienes trabajan y producen los granos que sirven para alimentar al país.

La incertidumbre es que no tienen un precio fijo y no saben cómo van a vender. Sin embargo, los insumos están carísimos porque les gravaron mayores impuestos, además de que subieron los combustibles y los fletes.

Aunado a eso, los productores que han cumplido oportunamente con sus pagos han culminado con sus deudas. A pesar de que las financieras han dejado de dar créditos.

Por ello, insistió, es necesario que las autoridades atiendan al campo, «ya que la situación económica del país es cada vez peor».

Por lo que pidió al Gobierno reconsidere las cosas, porque consideran que los campesinos y los consumidores están siendo afectados por la desatención del campo.

Otro de los problemas, según comentó, es que el maíz para consumo familiar ha empezado a escasear y se han elevado los precios llegando hasta 10 Pesos el kilogramo.

De igual forma, también se incrementó el precio de la tortilla, lo que se considera es un golpe severo a las familias. EL ORBE / Nelson Bautista