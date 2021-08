Sexto Día de Protestas de Indocumentados. Parte la Primera Caravana Desde Tapachula

* Algunos Burlaron al INM y GD, Otros Fueron Detenidos y los Demás Avanzaron Entre el Monte.

Tapachula, Chiapas; 28 de agosto del 2021.- Miles de migrantes de diversas nacionalidades protagonizaron este sábado el sexto día consecutivo de protestas en Tapachula, en donde bloquearon calles del primer cuadro de la ciudad, hicieron un mitin, y cientos de ellos decidieron ya no esperar un día más y partieron en caravana en busca de llegar a la Ciudad de México, pero fueron detenidos con el uso de la fuerza pública en el municipio de Huehuetán.

El argumento de las inconformidades es que el gobierno federal los mantiene retenidos en la ciudad en espera de un documento de salida (salvoconducto) que les permita recorrer todo el territorio nacional sin ser detenidos, para que en un lapso no mayor de quince días, crucen la frontera norte hacia los Estados Unidos.

Según han revelado a los medios de comunicación, muchos de ellos hicieron la solicitud de esos documentos desde el año pasado, pero una y otra vez les posponen las respuestas.

Po la mañana, los representantes de muchos de ellos se reunieron en parque central para escuchar las propuestas de las acciones a seguir. La idea era salir en caravana, pero hasta el lunes, para darle tiempo a que finiquitaran las viviendas en donde algunos rentaban, guardar sus cosas y prepararse para el largo viaje.

La mayoría lo aceptó, pero unos mil dijeron que habían llegado al límite de la desesperación y que por ello este mismo sábado partirían a su suerte.

Por ello, alrededor de las 08:00 de la mañana un primer grupo de extranjeros salió del parque central Miguel Hidalgo, donde lograron caminar unos dos kilómetros antes de incorporarse a la carretera costera.

Después, antes de salir de la cabecera municipal, hicieron una parada y esperaron a otro grupo similar de migrantes haitianos que se sumó al contingente.

Fue alrededor de las 10:00 horas cuando las dos columnas se congregaron y salieron con dirección a la carretera que conduce al interior del país.

Lejos de la tragedia que cargaban en sus hombros, fue una marcha multicolor, no solo por sus razas sino por la gran cantidad de banderas que desplegaron.

Un representante de los migrantes venezolanos pidió al gobierno de México un camino humanitario para poder trasladarse de manera pacífica y ordenada para no ser víctimas de la delincuencia y de los coyotes.

«Lo que queremos es irnos sin hacer daño a nadie para poder llegar a Tijuana, Hermosillo o Mazatlán, ya que el 95 por ciento de las personas quiere llegar al norte del país», dijo a los medios de comunicación que seguía la marcha.

Tapachula como ciudad colapso y sus servicios son insuficientes para atender a más de 125 mil migrantes, por ello, la necesidad de salir en masas para poder encontrar otro nivel de vida, según lo que narró.

En su tránsito por la carretera, ciudadanos de Cuba, Venezuela, Haití y de otros países, se sumaron a este éxodo humano que no fue atendido por las autoridades migratorias.

Esta primera caravana del 2021 logró llegar hasta el ejido Viva México, en donde ya los esperaba un primer filtro migratorio y de la Guardia Nacional (GN), quienes les hacán con señas que no podían seguir.

Ahí decidieron tomar un descanso y esperar que los rezagados fueran llegando, ya que entre ellos venían muchos niños, ancianos y mujeres embarazadas, quienes caminaban más lentos que los demás.

Un par de horas después, volvieron a formar filas, se compactaron y se dirigieron a la barrera policiaca, casi al llegar ante ellos, realizaron una estampida humana que fue imposible detener.

Más adelante volvieron a juntarse y festejaron con cantos y bailes el haber podido pasar ese filtro. Así continuaron su trayecto bajo los candentes rayos del sol y una temperatura que por momentos se acercó a los 40 grados centígrados, y después vino una intensa lluvia que tampoco los detuvo.

En realidad, no los llevaba la esperanza de cumplir sus sueños de llegar a la nación de las barras y las estrellas, sino más bien la desesperación de saber que no tenían otra alternativa para sobrevivir.

En el trayecto entre los municipios de Huehuetán y Tuzantán llegaron a otro filtro, está vez con elementos militares y grupos antimotines de la Guardia Nacional.

Y pasó lo que tenía que pasar. Empezaron los empujones, los golpes y las detenciones. Muchos de ellos fueron detenidos como viles delincuentes.

Unos más lograron escabullirse entre los matorrales y evadir la fuerza policíaca; obviamente los más vulnerables fueron los primeros en ser asegurados, como los niños, las mujeres y los ancianos.

Algunas madres gritaban en busca de sus hijos, porque en la trifulca fueron separados. Se desconoce a ciencia cierta si lograron unirse de nuevo.

El zafarrancho al concluir la noche fue inevitable. Las fuerzas trataron de imponerse, pero los migrantes se resistieron a ser detenidos. En ese trayecto hubo al menos tres enfrentamientos de ese tipo que dio como resultado el haber desintegrado el 70 por ciento de la caravana.

El resto, unos 300 indocumentados, pudieron cruzar esas barreras y se mantenían bajo los torrenciales en sus intenciones de seguir avanzando en caravana. Al cierre de la edición se acercaban al municipio de Huixtla, donde ya había más elementos federales.

Tras de ellos, unos 200 indocumentados que habían partido de Tapachula un par de horas después que los primeros, fueron asegurados al llegar a Viva México y, se cree, trasladados a la Estación Migratoria Siglo XXI, con sede en el norte de Tapachula.

Al saber esos acontecimientos, a través de las transmisiones en vivo que hizo durante todo el día el rotativo EL ORBE por medio de diferentes plataformas digitales, los migrantes que se quedaron en Tapachula convocaron a reunión para tomar acuerdos sobre las acciones a seguir para este domingo.

Se estima que un grupo de ellos, aun sin un número definido de cuántos, comenzará con una huelga de hambre en el parque central y en las inmediaciones de las oficinas de la Comar del Instituto Nacional de Migración.

También planean bloqueos de calles e incluso presentarse en la inauguración de un gran hospital.

Además, según confirmaron algunos de ellos, sigue en pie la salida multitudinaria anunciada para el lunes. EL ORBE / M. Blanco