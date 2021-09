Migrantes Abarrotan Centros de Envío de Dinero

* No Guardan las Medidas Sanitarias y de Distanciamiento.

*Empresas nacionales no les interesa el contagio masivo de Covid en Chiapas

Tapachula, Chiapas; 04 de Septiembre del 2021.- Es urgente que las autoridades correspondientes pongan orden en el Centro de la ciudad de Tapachula, donde miles de migrantes abarrotan las áreas públicas, bancos y los centros de envío de dinero, en donde no se cumplen con las medidas sanitarias para evitar cualquier contagio del mortal virus del Covid-19, y con ello exponer a toda la población.

Así lo dio conocer a EL ORBE, Roberto García Zenteno, representante de los empresarios del Sendero Peatonal, quien agregó que el problema de salud pública es bastante grave y necesita ser atendido de inmediato.

Además, la mayoría de los indocumentados se resisten a usar el cubrebocas, no aplican la sana distancia y se reúnen en multitudes en el centro de la ciudad.

Dijo que ese asunto es grave porque el contagio del Covid-19 ha ido creciendo a niveles alarmantes, y puede llegar el momento en que ordenen cerrar nuevamente el centro de la ciudad, lo que sería desastroso para la economía de toda la población.

Las autoridades del Sector Salud distribuyen folletos en donde invitan a la población a sumarse a las medidas preventivas, pero como no hay vigilancia, no se dan cuenta si se cumplen esas disposiciones o no, indicó.

Por ello, insistió, se refuerza la idea de que debe haber vigilancia tanto de la policía como de las autoridades de Salud, para obligar a la gente al uso del cubrebocas, a que aplique la sana distancia y no permitir las aglomeraciones que donde quiera propician los migrantes.

“Estamos en lo más crítico de la pandemia, y no podemos permitir que no cumplan las medidas protocolarias, porque, así como están las cosas por ahora, es un completo desbarajuste, un desorden donde la autoridades competentes ni salubridad se preocupan por resolverlo”, estableció.

Ese problema no es solo en el Centro de la ciudad, ya que por cualquier colonia periférica que se visite, se van a encontrar a grupos de migrantes, los mismos que rentan casas donde habitan de 20 a 30 de ellos y obviamente no se respetan las medidas de salud, señaló. EL ORBE / Nelson Bautista