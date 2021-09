Fuertes Aguaceros Destruyen Tuberías y Comunidades se Quedan sin Agua

*En Villa Comaltitlán

Tapachula, Chiapas; 06 de Septiembre del 2021.- Las fuertes lluvias que se presentaron en el municipio de Villa Comaltitlán en días anteriores, dañaron las tuberías del puente pedregoso en las que se traslada el agua potable, por lo que los pobladores pidieron el apoyo de las autoridades de los tres niveles de Gobierno.

Julio César Hernández López, de la comunidad “Vicente Guerrero” de ese municipio, dio a conocer a EL ORBE que la carretera está en pésimas condiciones, las tuberías dañadas, el río se dividió en dos y en la zona alta, el área de captación fue dañada porque el afluente se abrió, por lo que cientos de personas están trabajando de manera voluntaria por la ausencia del Gobierno.

“Nosotros necesitamos el apoyo de la todavía alcaldesa, Daniela Estrada Choy, pero cuando uno va pedir la ayuda no hay nada”, dijo.

Las comunidades de la zona alta de esa región no tienen agua debido a que las tuberías se taparon con arena y piedra, por lo que las personas se están organizando con pico, palas, marros y su mano de obra para lograr retirar el tapón que se tiene. Son alrededor de 120 tubos que se afectaron por los fuertes aguaceros.

Por su parte, Benigno Hernández González, otro de los pobladores afectados, remarcó que el río pedregoso siempre se ha salido por las fuertes lluvias, por lo que se requiere la ayuda urgente con maquinaria pesada, porque los trabajos se están haciendo a mano.

“Las fuertes corrientes se llevó la tubería y a otros los desapareció, por lo que se requiere que se invierta en nuevos plásticos, porque se necesita agua para el servicio de las familias y no se quiere llegar a más problemas”, apuntó. EL ORBE / M. Blanco