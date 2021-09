Una Sola Funeraria Reporta Ocho Cremaciones Diarias por Covid-19 en Tapachula, Entre Ellos Jóvenes

Tapachula, Chiapas; 06 de Septiembre del 2021.- Moisés Tolentino, gerente comercial del Consorcio de Funerales Bravo, con sede en esta ciudad, confirmó en entrevista para rotativo EL ORBE, que tan solo ellos, registran un promedio al día de ocho cremaciones a consecuencia del Covid-19, sin contar las que realizan las otras empresas que ofrecen esos servicios a la población.

“La tercera ola de contagios que estamos manejando nosotros a nivel nacional en la pandemia, realmente sí ha sido muy fuerte y hemos visto casos de jóvenes de diferentes edades que no se había visto antes, de 17, 18 años, 22, jóvenes que realmente estaban descartados como posibles víctimas”, comentó.

Además, que actualmente hay un flujo muy importante de contagiados y decesos, “lo que es doloroso para el familiar, porque la Cofepris, a partir del 18 de agosto, canceló las velaciones de todo tipo y ahora de nueva cuenta se hace cremaciones o inhumaciones directas, y ya no da la oportunidad de que se despidan del difunto, como de manera tradicional se acostumbra en México”.

Lamentó que en gran parte de todo eso se debe a que la población en general bajó la guardia, descuidó los protocolos sanitarios, salió de sus viviendas y trató de rehacer su vida, como antes de la pandemia, y eso generó un incremento en los contagios.

“Esto se venía viendo tras bambalinas, porque todo mundo ya había comenzado con su vida normal, ya se hablaba también de las clases presenciales, abrir al cien por ciento todo lo que eran instituciones, comercios, y realmente nos tomó por sorpresa y comenzamos a ver la escalonada de víctimas”, comentó.

Por eso hizo un llamado a la población para no confiarse, que usen el cubrebocas, gel antibacterial, el lavado constante de manos, cumplir con todas las indicaciones en materia de salud y salir lo menos posible a las calles.

El repunte en el número de contagios en las últimas cuatro semanas ha sido tal que se han saturado en los servicios y hasta los han sobrepasado, indicó.

En torno al Covid-19, dejó en claro que “es una enfermedad que no tiene fecha de caducidad, porque parece que ya va a terminar, pero empieza una nueva cepa”

Reveló que tienen registro de que, en esta nueva etapa de la pandemia, están falleciendo menores de edad y personas muy jóvenes.

“Hemos tenido desde 17, 18 hasta 26 años. Estamos hablando de los más jóvenes, que es un promedio que, al menos nosotros, hemos tomado en servicio como unos siete u 8 casos de gente muy joven, mientras que los más comunes son los que se encuentran entre los 32 y 34 años, que antes no se veía, porque eran los de 60, 70, 80”, afirmó.

De igual forma, que también han tenido casos de migrantes fallecidos por Coronavirus a quienes han tenido que cremar, pero que aún son muy pocos, comparados con el resto de las víctimas.

El deceso de migrantes debe ser un tema muy preocupante, precisó, porque es una población muy numerosa y vulnerable, además de que no cumplen con las medidas de prevención “y pueden afectar en general a toda la población”. EL ORBE / JC