Venta de Mochilas y Artículos Escolares Caen Hasta un 90%

* En Segunda Semana de Clases.

Tapachula, Chiapas; 07 de Septiembre del 2021.- En la segunda semana de haber iniciado el ciclo escolar en México, algunos sectores comerciales tenían la esperanza de una posible recuperación económica y sacaron sus artículos embodegados, pero sus sueños fracasaron porque padres de familia y docentes dijeron que no al regreso a las clases presenciales, al menos en los municipios de la región Costa y Soconusco de Chiapas.

Por ejemplo, la venta de mochilas y de otros artículos escolares se fue a los suelos, a pesar del anuncio de las autoridades educativas en torno a que se retornaría de manera escalonada a las aulas.

Úber Velázquez, comerciante de ese sector, dijo en entrevista para EL ORBE, que no se ha logrado vender nada, sólo vende una o dos piezas al día, y conforme pasan los días la situación sigue igual o peor.

Al hacer un balance de lo ocurrido, prevé que ese tipo de comercialización irá aún más a la baja, “porque nadie quiere comprar mochilas en medio de esta pandemia, sobre todo ahora cuando hay muchos más contagios”.

Añadió que existe el temor del mortal virus, porque la tercera ola del Covid-19 se ha agudizado en los últimos meses y no se vislumbran soluciones a corto o mediano plazo.

En lo que van lo días de clases -la gran mayoría a distancia- confesó que las ventas de ese tipo apenas son de alrededor de un 10 por ciento de lo que se comercializaba en los inicios de ciclo escolar.

“Ya no sale ni para el pago de los recibos del agua, renta y energía eléctrica, por lo que prácticamente este negocio no levanta y tiende a desaparecer”, admitió Velázquez.

Para muchos de los comerciantes, la situación económica es crítica, porque las escuelas han adoptado el sistema educativo en línea, pero para la sociedad eso representa evitar que sus hijos se contagien y sigan vivos. EL ORBE / Nelson Bautista