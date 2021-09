Brigada Callejera Atienden al Día a 15 Sexoservidoras con Síntomas de Covid

Hay Casos Graves por la Enfermedad.

Tapachula, Chiapas; 09 de septiembre del 2021.- La asociación altruista de ayuda a grupo vulnerables “Brigada Callejera”, reveló este día al rotativo EL ORBE que actualmente atienden un promedio de 15 sexoservidoras al día con síntomas de estar contagiadas de Covid-19, entre ellos el dolor de garganta, de cabeza y cuerpo; fiebre alta, entre otros.

Cristian Gómez Fuentes, representante de esa organización en Tapachula, dijo en entrevista que, de momento, no se han reportado fallecidas por problemas respiratorios, pero si casos graves de esa enfermedad.

Añadió que las enfermedades de transmisión sexual, como la Sífilis y Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), entre otras, han presentado una inercia a la baja.

Reportó que en la primera semana de septiembre solo hay el registro de tres casos de Sífilis y dos de VIH, que aún cuando es preocupante, es mucho menor que en meses anteriores.

Cuestionado sobre si mujeres haitianas o extracontinentales en general están ejerciendo el trabajo sexual en Tapachula, indicó que no lo han detectado, pero si en algunas cantinas.

Además, que la prostitución va aumentando cada día en Tapachula y en et resto de los municipios de la frontera sur, ya que hay un incremento en los flujos migratorios y no hay fuentes de empleo.

Comentó que la mayoría de esas trabajadoras sexuales son mexicanas, “quienes debido al desempleo no tienen de otra que buscar la manera de llevar el alimento a sus casas”.

La Organización Brigada Callejera, dijo, atiende alrededor de unas 800 sexoservidoras de calle, de las cuales en su mayoría son originarias de comunidades foráneas que vienen ejercer ese trabajo a Tapachula. EL ORBE / Nelson Bautista