Sigue Cerrado el Hospital General de Huixtla

* A más de un mes de Inaugurar su Remodelación

Huixtla, Chiapas; 11 de Septiembre de 2021.- A más de un mes que fuera cerrado el Hospital General de Huixtla por trabajos de conversión, al ser beneficiado con 20 millones de Pesos por el Gobierno Federal, y con una mezcla de recursos de 18 millones de Pesos del Gobierno del Estado, se continúa con la remodelación de su infraestructura para mejorar el servicio.

Lo anterior fue dado a conocer por personal que ahí labora, al advertir que desde el pasado 6 de Agosto se suspendieron todos los servicios que ofrece esta clínica de salud que atiende a más de 12 municipios de la Costa, Soconusco y Sierra Mariscal.

Fue reinaugurado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el pasado 28 de Agosto, sin embargo, hasta hoy aún continúa la reconvención, pero ha generado preocupación y desesperación de la población, pues al principio dijeron que iba a funcionar un módulo de atención fuera del hospital, pero no se hizo y muchas personas que requieren de atención médica acuden a Tapachula, pero hay saturación y no los no los reciben, sobre todo las mujeres embarazadas.

En la Clínica de la Mujer hay Parto Humanizado, pero aquí en Huixtla no hay quirófano, argumentan familiares de pacientes. EL ORBE/Luis Javier Ramos