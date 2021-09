Migrantes Toman Nuevas Rutas Para Huir de Tapachula

* Por Montaña o Caminos de Extravío.

Tapachula, Chiapas; 12 de Septiembre del 2021.- Habitantes de la zona alta de este municipio denunciaron que choferes de las unidades del servicio del transporte colectivo se han convertido en traficantes de migrantes, a quienes cobran grandes cantidades de dinero por utilizar la Ruta del Café para que puedan huir de Tapachula y avanzar por caminos de extravío hacia el centro del país.

Juan Velázquez Verdugo, habitante de esa región, dijo a EL ORBE, que ya han solicitado la intervención de las autoridades federales, porque las personas extranjeras están tomando esa zona para dirigirse a Niquivil, en el municipio serrano de Motozintla.

Es una situación que se debe considerar como de seguridad nacional, indicó, porque los choferes puedan llevar a perder a los migrantes y aprovecharse de esas personas que quieren salir de la ciudad.

Otro de los temores, dijo, es que actualmente las cosechas están generándose y por ello se requiere la atención de las autoridades federales y evitar que se cometan algunas irregularidades como los robos

“Nosotros estamos cuidando nuestras colonias y comunidades porque hay personas que llegan a cortar café y son vulnerables a los asaltos”, comentó al señalar que “todos tienen derecho a salir de su país, siempre y cuando acudan a realizar actividades de trabajo y no a delinquir”.

Por eso, recalcó que no quieren que la ruta de producción del aromático grano sea utilizada ahora como una ruta impune del tráfico de personas, “porque están viniendo los polleros a traerlos cercano a las fincas cafetaleras, con carros mixtos donde suben a los morenos rumbo a Niquivil. Por ello, pedimos que se actúe”, insistió.

En este sentido, pidió a las autoridades federales para que pongan en marcha operativos para que los traficantes de personas ya no sigan operando con toda libertad en esa zona serrana.

Advirtió que, ante la omisión de las autoridades, en cualquier momento los policías y Jueces rurales pueden detener esos colectivos y hasta camiones que se están utilizando para el transporte de indocumentados, podría desencadenar enfrentamientos, como los que ha tenido la Guardia Nacional en la Costa de Chiapas en los últimos días.

Se desconoce la cantidad de migrantes que han optado por esa ruta desde el fin de semana, pero pudieran ser miles, ni tampoco se sabe cuántos millones de Pesos está dejando a los traficantes y a los servidores públicos que pudieran estar involucrados. EL ORBE / M. Blanco