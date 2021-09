Por Incremento de Robos y Asaltos Exigen Patrullajes en Colonia Morelos

* Denuncian que Migrantes se Apoderan de Viviendas.

Tapachula, Chiapas; 13 de Septiembre del 2021.- Habitantes de la colonia Morelos de esta Ciudad, denunciaron que viven momentos de incertidumbre por la presencia de migrantes, por lo que pidieron a las autoridades actuar en consecuencia y aplicar lo establecido por la ley.

Herminio Cárdenas Mejía, uno de los afectados, expresó que han acordado pedir las cosas de manera pacífica, pero hay vecinos que no están de acuerdo con la presencia de los migrantes y temen enfrentamientos.

Lamentó que no se cuente con el apoyo de las autoridades, por lo que pidió incrementar el patrullaje por las noches, porque ahora ya no pueden dormir por la presencia de muchas personas extrañas que están en su colonia.

Reconoció que la preocupación es que uno de estos días, algunos extranjeros puedan invadir sus casas, como ya está ocurriendo en otras colonias y fraccionamientos.

En ese sector de la Ciudad las viviendas ya están siendo invadidas y que, de manera coincidente, también se han disparado los robos a casa habitación.

“Nosotros le pedimos al Gobierno Federal que les brinde paso libre a los extranjeros, porque no los queremos en Tapachula, pedimos paz y tranquilidad para todos los mexicanos”, apuntó.

En esa colonia son más de cien las familias inconformes por la presencia de los indocumentados, y por ello, insistió, es importante que el Instituto Nacional de Migración (INM) otorgue los documentos para que esa población extranjera siga su camino hacia los Estados Unidos. EL ORBE / Nelson Bautista