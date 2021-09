Sector Hotelero en la Frontera Sur Afectado por Presencia de Indocumentados

Tapachula, Chiapas; 13 de septiembre del 2021.- El sector hotelero de la localidad y de los municipios aledaños coincidieron en que el turismo y visitantes han dejado de acudir a los lugares en donde hay grandes concentraciones de migrantes, como el centro de Tapachula, en el que todos los días hay miles de indocumentados aglomerados.

Martha Moisés, empresaria de esta ciudad, consideró que la deportación de los migrantes debería ser inmediata o en su caso que se le solucionen sus papeles para que dejen la frontera sur, porque han quedado varados.

Añadió que los migrantes ya se están arriesgando a salir de este municipio, porque no les están arreglando sus documentos, “desconocemos que está pasando, por lo que se debe poner algún remedio en la frontera para no dejarlos pasar o en su caso la deportación puede ser, ya que Estados Unidos no los dejan pasar y aquí se quedan”.

Las afectaciones económicas para ese sector, según dio a conocer, han sido hasta en un 60 por ciento, lo que representa que no hay utilidades, porque ahora con la pandemia y el fenómeno migratorio que se ha acentuado en esta región se tiene que vivir al día.

“Nosotros estamos trabajando con pérdidas. Ahora puede empezar a repuntar con el tema de la vacuna, pero muchos prefieren buscar los hoteles de las afueras del centro y de la ciudad para no tener que ir al centro”, indicó.

De acuerdo a las versiones de algunos hoteleros, hay grupos de migrantes que se hospedan en hoteles y luego de varios días argumentan que no tienen dinero, los sacan y se van a otros con la misma artimaña.

“En ocasiones ha habido hoteles donde no quieren dejarlo ni tampoco pagar, por lo que se habla a la policía e interviene Acnur, pero dicen que no se les puede hacer nada y por eso se tiene que buscar la forma de protegernos de alguna manera diciéndoles que se tienen las habitaciones llenas”, comentó.

También confirmó que se han tenido pérdidas en sus reservaciones de poco más del 50 por ciento. “Antes se tenían de manera continua, pero ahora ya no, porque ya se conoce en todo el país la difícil situación de Tapachula con la presencia de los migrantes”. EL ORBE / M. Blanco