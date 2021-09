Confirman Casos de Covid-19 en el Albergue Para Migrantes “Belén”

* Reportan 10 Contagiados y Contando.

Tapachula, Chiapas; 17 de Septiembre del 2021.- A pesar de que han tratado de llevar a cabo en su máxima expresión los protocolos sanitarios, en el Albergue Diocesano para la Atención de Migrantes “Belén”, ubicado al oriente de la ciudad, se han detectado al menos 10 casos de extranjeros contagiados del mortal virus del Covid-19.

Así lo confirmó en entrevista para EL ORBE, el párroco, César Augusto Cañaveral Pérez, responsable de la Dimensión Pastoral de Movilidad Humana en la Diócesis de Tapachula y director de ese albergue.

“Tenemos ahorita una capacidad de 400 personas. Hace dos semanas pensamos cerrar el albergue por no poder ingresar a más gente, pero no tuvimos el corazón de hacerlo, porque vienen muchas familias con niños, aunado al tema del calor y de las grandes lluvias que tenemos ahorita, pues la gente no tiene donde pasarla”, comentó.

El sacerdote reconoció que tienen tres veces más sobrepoblado el albergue de su normalidad al tener actualmente más de 400 personas, incluidos 180 niños, debido a que están recibiendo muchas familias, sobre todo grupos vulnerables, con menores de edad y mujeres embarazadas.

Apuntó que los migrantes presentan necesidades al llegar a Chiapas, sobre todo en materia de salud y de los niños que nacen en el mismo albergue, y atenderlos en su primer o segundo día de nacimiento es muy difícil, “porque hay que pensar en la leche, en el acompañamiento y en sus necesidades básicas”.

Reveló que, al llegar con ellos, los migrantes presentan enfermedades como las gastrointestinales, de garganta, tos, gripa, fiebre, diabetes, hipertensión, entre otra.

En torno al Covid-19, apuntó que ahora tienen un protocolo de ingreso, como una especie de filtro para detectar a alguna persona con síntomas visibles de estar contagiado o sospechoso de ello. Al detectarlo, según comentó, lo canalizan al Sector Salud o lo asilan en esas mismas instalaciones.

De los diez casos que han logrado detectar, afirmó que se han atendido de manera oportuna y que por ello “no se han salido de control”.

En ese albergue hay actualmente alojados hondureños, salvadoreños, haitianos, venezolanos, guatemaltecos y de otras nacionalidades. EL ORBE / JC