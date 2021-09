Repuntan Ventas de Primera Necesidad

*Consumidores priorizan sus gastos

Tapachula, Chiapas; 17 de Septiembre del 2021.- Con la tercera oleada de la pandemia del mortal virus del Covid-19, los consumidores en los municipios de la frontera sur de Chiapas están priorizando sus compras solo para productos de primera necesidad, y han dejado para mejores tiempos otras cosas.

Dora María Avendaño de la Rosa, presidente de los locatarios del mercado “General Sebastián Escobar”, ubicado en el Centro de la ciudad, dijo en entrevista para EL ORBE, que a pesar de todo eso y de otros factores como el desempleo y la crisis económica nacional, ya hay una pequeña recuperación en determinados sectores.

La comercialización de todo tipo de alimentos, incluyendo frutas, verduras, carnes, aves y enlatados, han tenido un aumento en los últimos dos meses, pero que el calzado, ropa, uniformes, artículos escolares y otros, se han desplomado hasta en un 90 por ciento, es decir, casi en su totalidad, señaló.

El hecho de que no haya clases presenciales, dijo, les afectó de manera considerable, sobre todo en zapatos escolares, mochilas y hasta uniformes.

Esas bajas ventas comenzaron junto con el inicio de la contingencia en materia de salud en territorio nacional, es decir, hace año y medio, y no han podido recuperarse.

Con la orden del Gobierno Federal de que se iniciara el ciclo escolar el 30 de Agosto en todo el país de manera presencial, consideraban que habría un repunte en las ventas, pero ante la negativa de los docentes y padres de familia de no exponer a sus hijos al contagio, continuó la educación virtual y con ello no llegaron las ventas esperadas.

Por eso, calculó que casi la mitad de la mercancía en existencia, como el caso del calzado, se encuentra detenida en espera de que exista mayor demanda.

En tanto que la adquisición de alimentos y otros productos de primera necesidad, según su apreciación, ya han regresado a como estaban antes de la contingencia.

Apuntó que tampoco se han visto favorecidos con el fenómeno migratorio en torno a la venta de calzado, luego de que la mayoría de los migrantes tienen tallas grandes de número 11, 12 o más, y que la forma de sus pies no coincide con las de los mexicanos.

Algunos de ellos, comentó, solo van en busca de sandalias, porque hay un poco más de posibilidad de encontrar sus tallas y porque son económicas. EL ORBE / JC